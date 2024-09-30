В Волгограде электросамокатчик сбил 8-летнего пешехода

Еще одно ДТП с электросамокатом произошло в Краснооктябрьском районе. Утром водитель «Лада Калина», ехавший со стороны СНТ «40 лет Октября», не предоставил преимущество в движении 34-летнему мужчине на СИМ. На этот раз в больнице оказался электросамокатчик.