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В Волгограде электросамокатчик сбил 8-летнего пешехода

На Красном под колеса «Лады Калина» попал мужчина на электросамокате.

Летевший по тротуару электросамокатчик сбил ребенка возле Ворошиловского торгового центра в Волгограде. ДТП на улице Рабоче-Крестьянской произошло в 14.55 воскресенья, сообщили в главке МВД по региону.

— 8-летний пешеход доставлен в медучреждение, — рассказали в полиции.

Еще одно ДТП с электросамокатом произошло в Краснооктябрьском районе. Утром водитель «Лада Калина», ехавший со стороны СНТ «40 лет Октября», не предоставил преимущество в движении 34-летнему мужчине на СИМ. На этот раз в больнице оказался электросамокатчик.

Случай, когда 27 сентября в Волгограде самокатчики сбили сразу двух пешеходов за день, заинтересовал Александра Бастрыкина.