В Волгограде электросамокатчик сбил 8-летнего пешехода

Летевший по тротуару электросамокатчик сбил ребенка возле Ворошиловского торгового центра в Волгограде. ДТП на улице Рабоче-Крестьянской произошло в 14.55 воскресенья, сообщили в главке МВД по региону.
— 8-летний пешеход доставлен в медучреждение, — рассказали в полиции.
Еще одно ДТП с электросамокатом произошло в Краснооктябрьском районе. Утром водитель «Лада Калина», ехавший со стороны СНТ «40 лет Октября», не предоставил преимущество в движении 34-летнему мужчине на СИМ. На этот раз в больнице оказался электросамокатчик.
Случай, когда 27 сентября в Волгограде самокатчики сбили сразу двух пешеходов за день, заинтересовал Александра Бастрыкина.