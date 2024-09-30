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ФК «Краснодар» сообщил о гибели в ДТП своего болельщика Андрея Цанских

ФК «Краснодар» сообщил о гибели в ДТП своего болельщика Андрея Цанских.

«18 сентября в ДТП погиб один из самых преданных болельщиков нашего клуба Андрей Цанских», — говорится в сообщении пресс-службы «черно-зеленых».

В клубе отметили, что он жил клубом, активно помогал фан-сектору и был настоящим членом семьи «быков». В сезоне 2023/2024 он посетил все матчи основного состава, пробив «Золотой сезон».

Напомним, на Кубани после ДТП грузовика и пассажирского автобуса, в котором ехали фанаты гандбольного клуба, возбудили дело. Уголовное дело возбудили по ч.3 ст. 264 УК РФ «Нарушении ПДД, повлекшее по неосторожности смерть человека».

Мы писали, назначена проверка после столкновения грузовика с поездом Петербург — Анапа. Сотрудники ведомства организовали проверку исполнения законодательства в сфере безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта.