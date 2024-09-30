В Петербурге иномарка сбила на переходе беременную женщину и трех детей

С. -ПЕТЕРБУРГ, 30 сен — РИА Новости. Водитель Citroen сбил на пешеходном переходе на проспекте Науки в Санкт-Петербурге беременную женщину, двух девочек-близнецов и 4-летнего мальчика, пострадавшие получили травмы средней тяжести, сообщила пресс-служба регионального главка МВД РФ.
Как информирует ведомство, сообщение об аварии на проспекте Науки, 17 поступило в полицию Калининского района около 8 часов утра в понедельник.
«Автомобиль “Ситроен” под управлением 49-летнего водителя при движении по проспекту Науки в зоне регулируемого пешеходного перехода напротив гипермаркета совершил наезд на переходивших проезжую часть беременную женщину, 4-летнего мальчика и двух девочек-близняшек 11 лет».
Пешеходы получили травмы и были госпитализированы в состоянии средней степени тяжести. По факту ДТП организована проверка.