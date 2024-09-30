В Петербурге иномарка сбила на переходе беременную женщину и трех детей

«Автомобиль “Ситроен” под управлением 49-летнего водителя при движении по проспекту Науки в зоне регулируемого пешеходного перехода напротив гипермаркета совершил наезд на переходивших проезжую часть беременную женщину, 4-летнего мальчика и двух девочек-близняшек 11 лет».