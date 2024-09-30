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49 природных пожаров произошло за сутки в Ростовской области

В Ростовской области выгорело 53 000 кв. метров сухой растительности.

Источник: Комсомольская правда

За сутки в Ростовской области произошло 49 возгораний сухой растительности на площади в 53 000 кв. метров. Об этом утром 30 сентября рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по региону.

В экстренном ведомстве подчеркнули, что 90% всех подобных природных пожаров обычно происходят по вине человека. Жителей региона просят быть осторожными с огнем.

— Сейчас на Дону сохраняется чрезвычайная пожароопасность, — прокомментировали в региональном управлении МЧС.

Напомним, 29 сентября сообщалось о пожарах в СНТ «Зодчий» и на территории Октябрьского сельского района. В этих случаях огонь прошел 1 500 и 3 000 кв. метров.

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