49 природных пожаров произошло за сутки в Ростовской области

За сутки в Ростовской области произошло 49 возгораний сухой растительности на площади в 53 000 кв. метров. Об этом утром 30 сентября рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по региону.
В экстренном ведомстве подчеркнули, что 90% всех подобных природных пожаров обычно происходят по вине человека. Жителей региона просят быть осторожными с огнем.
— Сейчас на Дону сохраняется чрезвычайная пожароопасность, — прокомментировали в региональном управлении МЧС.
Напомним, 29 сентября сообщалось о пожарах в СНТ «Зодчий» и на территории Октябрьского сельского района. В этих случаях огонь прошел 1 500 и 3 000 кв. метров.