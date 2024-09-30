Подозреваемого в хранении наркотиков экстрадировали из Грузии

«Сотрудниками генеральной прокуратуры и министерства внутренних дел при содействии министерства иностранных дел Республики Казахстан из Грузии экстрадирован гражданин Казахстана для привлечения к уголовной ответственности за хранение и перевозку синтетических наркотических средств в особо крупном размере», — говорится в сообщении.