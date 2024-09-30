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Подозреваемого в хранении наркотиков экстрадировали из Грузии

Астана. 30 сентября. КазТАГ — Подозреваемый в хранении наркотиков экстрадирован из Грузии, сообщает пресс-служба генеральной прокуратуры. "Сотрудниками генеральной проку…

Источник: КазТАГ

Астана. 30 сентября. КазТАГ — Подозреваемый в хранении наркотиков экстрадирован из Грузии, сообщает пресс-служба генеральной прокуратуры.

«Сотрудниками генеральной прокуратуры и министерства внутренних дел при содействии министерства иностранных дел Республики Казахстан из Грузии экстрадирован гражданин Казахстана для привлечения к уголовной ответственности за хранение и перевозку синтетических наркотических средств в особо крупном размере», — говорится в сообщении.

В июне 2023 года в Астане сотрудниками дорожной полиции при проведении оперативно-профилактических мероприятий было остановлено автотранспортное средство под управлением подозреваемого, в салоне которого обнаружено 15 свертков «мефедрона» общим весом 18,96 грамм.

Сообщается, что воспользовавшись на период досудебного расследования мерой пресечения, не связанной с изоляцией, злоумышленник скрылся, из-за чего был объявлен в международный розыск.

В январе 2024 года подозреваемого задержали на территории Грузии. В настоящее время он экстрадирован в Казахстан и водворен в следственный изолятор Астаны.