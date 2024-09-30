Пермяка обязали заплатить 150 тысяч рублей за издевательства над пасынком

За четыре месяца 2023 года пермяк избивал свою жену: наносил ей удары по лицу, толкал в грудь, бросал в нее предметы обихода и стукнул кочергой по спине. Сына женщины он наказывал за плохие отметки и испорченные игрушки — избивал мальчика шнурами от бытовых приборов, шлангом от стиральной машины.