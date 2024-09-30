Пермяка обязали заплатить 150 тысяч рублей за издевательства над пасынком

За четыре месяца 2023 года пермяк избивал свою жену: наносил ей удары по лицу, толкал в грудь, бросал в нее предметы обихода и стукнул кочергой по спине. Сына женщины он наказывал за плохие отметки и испорченные игрушки — избивал мальчика шнурами от бытовых приборов, шлангом от стиральной машины.
«Вскоре синяки и ссадины на лицах потерпевших стали замечать их близкие и знакомые. Точку в истории о семейном насилии поставили правоохранители, которые прибыли в проблемную семью по звонку неравнодушного гражданина. Визит закончился возбуждением уголовного дела», — сообщает пресс-служба ГУФССП России по Пермскому краю.
В итоге пермяка признали виновным в совершении преступления «Истязание». Его приговорили к 2,5 годам в колонии общего режима. Также мужчину обязали компенсировать несовершеннолетнему пострадавшему моральный ущерб в размере 150 тысяч рублей.
Судебные приставы уведомили пермяка о возбуждении исполнительного производства, но выплачивать компенсацию он не торопился. Тогда у пермяка арестовали банковские счета, ограничили в праве выезда за пределы страны. В дополнение к данным мерам осужденного оштрафовали на 10 тысяч рублей за несвоевременное исполнение решения суда.
Только после этого мужчина стал регулярно вносить денежные средства на депозитный счет подразделения ведомства. После вся сумма была переведена взыскателю.