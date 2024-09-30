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В Казачинско-Ленском районе семье несовершеннолетней, пострадавшей в ДТП, выплатят 250 тысяч рублей

Казачинско-Ленский районный суд удовлетворил требования прокуратуры о возмещении морального ущерба несовершеннолетней. Девочка пострадала в ДТП в январе этого года. Об этом сообщает информационное агентство «ТК Город» со ссылкой на прокуратуру региона.

Источник: ТК Город

12 января женщина, управляя автомобилем «Киа СЛС», двигаясь по автодороге «Усть-Кут-Уоян-Казачинское» в посёлке Ключи, совершила наезд на 14-летнюю школьницу. Та переходила дорогу после выхода из общественного транспорта.

В результате происшествия девочка получила телесные повреждения средней тяжести, а также ей были причинены физические и нравственные страдания, — уточняется в сообщении прокуратуры Приангарья.

В защиту прав несовершеннолетней прокуратура подала иск в суд с требованием взыскать с женщины-водителя и её супруга (владельца автомобиля) компенсацию морального вреда. Суд требования удовлетворил, постановив взыскать с ответчиков в пользу ребенка компенсацию в размере 250 тысяч рублей.

Решение суда пока не вступило в законную силу.