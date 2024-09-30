В Казачинско-Ленском районе семье несовершеннолетней, пострадавшей в ДТП, выплатят 250 тысяч рублей

В защиту прав несовершеннолетней прокуратура подала иск в суд с требованием взыскать с женщины-водителя и её супруга (владельца автомобиля) компенсацию морального вреда. Суд требования удовлетворил, постановив взыскать с ответчиков в пользу ребенка компенсацию в размере 250 тысяч рублей.