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Суд отменил смягчение приговора виновнику ДТП с журналистом Антоном Лучанским

Родственники журналиста Антона Лучанского добились отмены смягчения приговора Никите Лазькову. Мужчина в состоянии наркотического опьянения за рулем Mercedes Benz на скорости 90 км/ч в марте 2020 года сбил ведущего телеканала программы «Вести», который вышел из трамвая. От полученных травм журналист скончался.

Источник: AP 2023

Калининский райсуд приговорил виновника ДТП к 6,5 годам колонии, а также обязал выплатить родным погибшего 1,5 млн руб. компенсации морального вреда — в три раза меньше, чем они требовали.

В начале июля этого года Первомайский райсуд заменил подсудимому неотбытую часть наказания 2 года и 4 месяца в колонии на принудительные работы. По итогам сегодняшнего заседания Новосибирский областной суд отменил решение предыдущей инстанции.

«В замене неотбытой части наказания более мягким видом наказания в виде принудительных работ отказать», — сообщает пресс-служба судов общей юрисдикции в группе «Вконтакте».