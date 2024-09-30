Суд отменил смягчение приговора виновнику ДТП с журналистом Антоном Лучанским

Калининский райсуд приговорил виновника ДТП к 6,5 годам колонии, а также обязал выплатить родным погибшего 1,5 млн руб. компенсации морального вреда — в три раза меньше, чем они требовали.
В начале июля этого года Первомайский райсуд заменил подсудимому неотбытую часть наказания 2 года и 4 месяца в колонии на принудительные работы. По итогам сегодняшнего заседания Новосибирский областной суд отменил решение предыдущей инстанции.
«В замене неотбытой части наказания более мягким видом наказания в виде принудительных работ отказать», — сообщает пресс-служба судов общей юрисдикции в группе «Вконтакте».