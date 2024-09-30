Суд отменил смягчение приговора виновнику ДТП с журналистом Антоном Лучанским

Родственники журналиста Антона Лучанского добились отмены смягчения приговора Никите Лазькову. Мужчина в состоянии наркотического опьянения за рулем Mercedes Benz на скорости 90 км/ч в марте 2020 года сбил ведущего телеканала программы «Вести», который вышел из трамвая. От полученных травм журналист скончался.