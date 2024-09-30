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Дал по газам: таксист начал поездку, когда пассажир еще не сел в машину

Таксист в Хабаровске начал поездку с открытой дверью и испортил чужую машину.

Источник: Комсомольская правда

Следователи Хабаровска проверяют данные о хулиганских действиях водителя такси. Такая информация данные появилась в социальных сетях. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск".

30 сентября появилось сообщение о том, что таксист начал движение во время посадки пассажира и повредил рядом стоящий автомобиль.

«Северным межрайонным следственным отделом по городу Хабаровск СУ СК России по Хабаровскому краю и ЕАО инициировано проведение процессуальной проверки по признакам преступления, предусмотренного уголовной статьей “Хулиганство”, — рассказали в СУ СК России по Хабаровскому краю и ЕАО.

Во время проверки специалисты выполнят комплекс мероприятий и установят все обстоятельства произошедшего. Также они опрашивают очевидцев и свидетелей, проводят следственные и другие действия. По результатам проверки будет дана надлежащая правовая оценка и принято процессуальное решение.

СК