Дал по газам: таксист начал поездку, когда пассажир еще не сел в машину

Следователи Хабаровска проверяют данные о хулиганских действиях водителя такси. Такая информация данные появилась в социальных сетях. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск".
30 сентября появилось сообщение о том, что таксист начал движение во время посадки пассажира и повредил рядом стоящий автомобиль.
«Северным межрайонным следственным отделом по городу Хабаровск СУ СК России по Хабаровскому краю и ЕАО инициировано проведение процессуальной проверки по признакам преступления, предусмотренного уголовной статьей “Хулиганство”, — рассказали в СУ СК России по Хабаровскому краю и ЕАО.
Во время проверки специалисты выполнят комплекс мероприятий и установят все обстоятельства произошедшего. Также они опрашивают очевидцев и свидетелей, проводят следственные и другие действия. По результатам проверки будет дана надлежащая правовая оценка и принято процессуальное решение.