Дал по газам: таксист начал поездку, когда пассажир еще не сел в машину

Во время проверки специалисты выполнят комплекс мероприятий и установят все обстоятельства произошедшего. Также они опрашивают очевидцев и свидетелей, проводят следственные и другие действия. По результатам проверки будет дана надлежащая правовая оценка и принято процессуальное решение.