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Мигрант напал на водителя «скорой» и разбил окно сторожки больницы во Владивостоке: что известно

ВЛАДИВОСТОК, 30 сентября, ФедералПресс. Больной уроженец Узбекистана побуянил на территории владивостокской больницы так, что стал фигурантом уголовного дела. Как сообщает Следком по Приморью, инцидент произошел в ночь на 23 сентября.

Источник: РИА "Новости"

«Подозреваемый, нарушая общественный порядок, демонстративно разбил стекло сторожки медицинского учреждения на улице Русской во Владивостоке», — сообщает Telegram-канал ведомства.

На этом дебошир не остановился: он напал на водителя скорой медицинской помощи.

Мужчина проходит лечение в медучреждении, правда, не уточняется, в том ли, где развернулись события. По факту его действий возбуждено уголовное дело, и чтобы решить вопрос выбора меры пресечения, пришлось устраивать выездное судебное заседание прямо по адресу госпитализации.

Следователи решили заключить подозреваемого под стражу, ходатайство направлено в суд.

Ранее сообщалось, что глава парламента Приморского края признал, что в Приморье «невероятные цифры» по преступности среди иностранцев — прирост за полгода составил 80%. Депутат назвал меры, которые, по его мнению, могут принять для решения этой проблемы законодатели.