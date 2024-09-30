Мигрант напал на водителя «скорой» и разбил окно сторожки больницы во Владивостоке: что известно

Мужчина проходит лечение в медучреждении, правда, не уточняется, в том ли, где развернулись события. По факту его действий возбуждено уголовное дело, и чтобы решить вопрос выбора меры пресечения, пришлось устраивать выездное судебное заседание прямо по адресу госпитализации.