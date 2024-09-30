Мигрант напал на водителя «скорой» и разбил окно сторожки больницы во Владивостоке: что известно

«Подозреваемый, нарушая общественный порядок, демонстративно разбил стекло сторожки медицинского учреждения на улице Русской во Владивостоке», — сообщает Telegram-канал ведомства.
На этом дебошир не остановился: он напал на водителя скорой медицинской помощи.
Мужчина проходит лечение в медучреждении, правда, не уточняется, в том ли, где развернулись события. По факту его действий возбуждено уголовное дело, и чтобы решить вопрос выбора меры пресечения, пришлось устраивать выездное судебное заседание прямо по адресу госпитализации.
Следователи решили заключить подозреваемого под стражу, ходатайство направлено в суд.
Ранее сообщалось, что глава парламента Приморского края признал, что в Приморье «невероятные цифры» по преступности среди иностранцев — прирост за полгода составил 80%. Депутат назвал меры, которые, по его мнению, могут принять для решения этой проблемы законодатели.