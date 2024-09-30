В Омской области за неделю на пожарах погибло 10 человек

Таковы данные, которые сообщила пресс-служба регионального ГУ МЧС России.
Всего за минувшую неделю в регионе было ликвидировано 93 пожара. В 37 случаях горели трава и мусор. Спасены на пожарах были девять человек. На ложные вызовы спасатели выезжали 56 раз.
Жителям Омской области напоминают не оставлять включенные электроприборы без присмотра. Также нельзя перегружать электросети.
Напомним, что предварительной причиной пожара, в котором погибли 5-летняя девочка и её бабушка, стало короткое замыкание в электрическом щитке. Ещё одному ребёнку в этом пожаре удалось выжить.