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В Башкирии задержали и.о зампреда республиканского правительства

В Башкирии задержан исполняющий обязанности вице-премьера республики Алан Марзаев, сообщил источник «РБК Уфа» в правоохранительных органах. Эту информацию также подтверждает «Коммерсантъ».

Источник: ТАСС

Алан Марзаев работал на посту вице-премьера правительства Башкирии с августа 2022 года. Ранее он был главой министерства ЖКХ республики. На посту вице-премьера Марзаев сменил Раифа Абдрахимова, который перешел на работу генеральным директором в «Башспирт». Вице-премьер курирует работу региональных Минстроя, Минтранса и МинЖКХ, в том числе строительство дорог.