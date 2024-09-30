Алан Марзаев работал на посту вице-премьера правительства Башкирии с августа 2022 года. Ранее он был главой министерства ЖКХ республики. На посту вице-премьера Марзаев сменил Раифа Абдрахимова, который перешел на работу генеральным директором в «Башспирт». Вице-премьер курирует работу региональных Минстроя, Минтранса и МинЖКХ, в том числе строительство дорог.
В Башкирии задержали и.о зампреда республиканского правительства
В Башкирии задержан исполняющий обязанности вице-премьера республики Алан Марзаев, сообщил источник «РБК Уфа» в правоохранительных органах. Эту информацию также подтверждает «Коммерсантъ».