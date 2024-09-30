Олбани
+14°
туман
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Площадь лесного пожара в Самарской области к утру 30 сентября превысила 200 га

В Самарской области третьи сутки продолжается тушение пожара в Рачейском лесничестве.

Источник: соцсети

В Самарской области продолжается тушение лесного пожара в Сызранском районе. Огнем охвачено Рачейское лесничество. К утру понедельника, 30 сентября 2024 года, площадь возгорания достигла более 200 га.

«В тушении пожара задействованы 40 единиц техники и 182 человека личного состава лесной охраны Самарской области и МЧС. Площадь пожара по данным на 9:00 30 сентября составляет более 200 га», — сообщили в соцсетях представители Минлесхоза региона.

Также в тушении возгорания задействованы беспилотники и вертолет МИ-8 с водосливным устройством. Работы идут уже третьи сутки в сложных условиях: сильная засуха, ветер, очень сильная задымленность и труднодоступная местность.

Напомним, пожар в Рачейском бору вспыхнул в субботу, 28 сентября. Поначалу площадь возгорания составляла 23 га. К вечеру воскресенья площадь активного горения составила 7 га, а площадь, пройденная огнем, — 150 га. В МЧС отмечают, что угрозы населенным пунктам нет. Информации о пострадавших тоже нет. В Сызранском районе с 29 сентября действует режим ЧС.

пожары