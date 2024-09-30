Площадь лесного пожара в Самарской области к утру 30 сентября превысила 200 га

Напомним, пожар в Рачейском бору вспыхнул в субботу, 28 сентября. Поначалу площадь возгорания составляла 23 га. К вечеру воскресенья площадь активного горения составила 7 га, а площадь, пройденная огнем, — 150 га. В МЧС отмечают, что угрозы населенным пунктам нет. Информации о пострадавших тоже нет. В Сызранском районе с 29 сентября действует режим ЧС.