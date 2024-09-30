Три автомобиля попали в ДТП в Ростове

По предварительным данным, 21-летний водитель автомобиля ВАЗ-21104 допустил столкновение с движущимся во встречном направлении автомобилем «Шевроле-Авео», которым управлял 40-летний водитель.
«После столкновения ВАЗ-21104 по инерции допустил столкновение с движущимся во встречном направлении автомобилем “Форд-Фокус” под управлением водителя 1986 года рождения», — уточнили в управлении Госавтоинспекции.
В результате ДТП водитель автомобиля ВАЗ с полученными травмами был доставлен в медицинское учреждение. Полицейские устанавливают все обстоятельства произошедшего.