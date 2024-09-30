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Три автомобиля попали в ДТП в Ростове

Ростовская область, 30 сентября 2024. DON24.RU. Дорожно-транспортное происшествие с участием трех автомобилей произошло сегодня утром в Ростове, информирует управление Госавтоинспекции по Ростовской области. Авария случилась в 05:30 в районе дома № 15 по улице Уланской.

Источник: управление Госавтоинспекции по Ростовской области

По предварительным данным, 21-летний водитель автомобиля ВАЗ-21104 допустил столкновение с движущимся во встречном направлении автомобилем «Шевроле-Авео», которым управлял 40-летний водитель.

«После столкновения ВАЗ-21104 по инерции допустил столкновение с движущимся во встречном направлении автомобилем “Форд-Фокус” под управлением водителя 1986 года рождения», — уточнили в управлении Госавтоинспекции.

В результате ДТП водитель автомобиля ВАЗ с полученными травмами был доставлен в медицинское учреждение. Полицейские устанавливают все обстоятельства произошедшего.