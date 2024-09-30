Три автомобиля попали в ДТП в Ростове

Ростовская область, 30 сентября 2024. DON24.RU. Дорожно-транспортное происшествие с участием трех автомобилей произошло сегодня утром в Ростове, информирует управление Госавтоинспекции по Ростовской области. Авария случилась в 05:30 в районе дома № 15 по улице Уланской.