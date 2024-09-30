Детей, умерших от отравления под Красноярском, похоронили

«Да, похоронили на местном кладбище. Район полностью на себя взял похороны, то есть все организовал, и сбор денежных средств. Также и мы взяли на себя помощь, собрали денежные средства, жители собрали. Денежных средств достаточно даже не только для проведения похорон и поминального обеда, но и достаточно для установки оградки и памятника на будущее», — сказал собеседник, отметив, что это большая трагедия для всех жителей села.