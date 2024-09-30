Детей, умерших от отравления под Красноярском, похоронили

«Да, похоронили на местном кладбище. Район полностью на себя взял похороны, то есть все организовал, и сбор денежных средств. Также и мы взяли на себя помощь, собрали денежные средства, жители собрали. Денежных средств достаточно даже не только для проведения похорон и поминального обеда, но и достаточно для установки оградки и памятника на будущее», — сказал собеседник, отметив, что это большая трагедия для всех жителей села.
Четверо детей 6, 11, 12 и 13 лет и их родители, по данным СУСК, отравилась после того, как на ужин употребили курицу и пельмени, приобретенные в местном магазине в селе Красная Сопка. В субботу, 21 сентября у всех членов семьи появились признаки пищевого отравления. После обращения в больницу у шестилетней девочки и 13-летнего мальчика резко ухудшилось самочувствие, они скончались в медучреждении. В воскресенье, 22 сентября, в больнице умерла девочка 11 лет, в ночь на понедельник умер четвертый ребенок — 12-летняя девочка.
Красноярское бюро судебно-медицинской экспертизы в пятницу выдало предварительное заключение. Экспертиза обнаружила в организмах погибших детей компоненты инсектицидного неустановленного средства. Как уточнили в СК, это предварительные данные судебно-химической экспертизы. РИА Новости в пресс-службе сообщали, что, возможно, в доме находились какие-то средства от насекомых, от которых сработал накопительный эффект.
Ранее следком заявлял, что следствие повторно допросит родителей погибших детей после похорон, при первом допросе они находились в психотравмирующей ситуации. При первом допросе родители сообщили, что дом нормально не проветривался после обработки дихлофосом, была открыта только форточка.