До Т77 млрд снизилась сумма переводов казахстанцев за рубеж в августе

Согласно документу, в августе 2024 года в Казахстан из-за рубежа пришло переводов на сумму Т20 млрд, что на 7,6% меньше, чем в июле 2024 года. По объему полученных Казахстаном денег из-за рубежа лидируют: Россия — Т5,1 млрд, с долей от общей суммы — 25,6%, США — Т2,8 млрд (14,2%), Республика Корея — Т2,1 млрд (10,6%).