До Т77 млрд снизилась сумма переводов казахстанцев за рубеж в августе

Астана. 30 сентября. КазТАГ — Валентина Владимирская. На 5,7% меньше, чем в июле, было отправлено денег переводами из Казахстана за рубеж или Т77,3 млрд, сообщает Национальный банк.
«В ТОП-3 получателей казахстанских переводов: Узбекистан — Т30 млрд с долей от общей суммы — 38,8%, Россия — Т19 млрд, с долей 24,6% и Турция — Т13,2 млрд (17,1%)», — следует из отчета Нацбанка РК.
Согласно документу, в августе 2024 года в Казахстан из-за рубежа пришло переводов на сумму Т20 млрд, что на 7,6% меньше, чем в июле 2024 года. По объему полученных Казахстаном денег из-за рубежа лидируют: Россия — Т5,1 млрд, с долей от общей суммы — 25,6%, США — Т2,8 млрд (14,2%), Республика Корея — Т2,1 млрд (10,6%).