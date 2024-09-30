Олбани
+13°
местами туман
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Новосибирске осудят водителя троллейбуса за смертельное ДТП

Погибший оказался коллегой подсудимого.

Источник: Комсомольская правда

Прокуратура Новосибирска утвердила обвинительное заключение в отношении 33-летнего водителя троллейбуса, который насмерть сбил человека.

Авария произошла на улице Ленинградской в Октябрьском районе Новосибирска. Гражданин Узбекистана за рулем троллейбуса, нарушив правила ПДД, наехал на пешехода.

После чего он столкнулся с задней частью указанного троллейбуса, который был припаркован у края проезжей части, при этом зажав потерпевшего между транспортом.

От травм пострадавший скончался. Позднее выяснилось, что он также работал водителем троллейбуса.

— Он обвиняется по ч. 3 ст. 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим транспортным средством, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека), — говорится в заявлении надзорного ведомства.

Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

Ранее КП-Новосибирск сообщала о смертельном ДТП с Mercedes.