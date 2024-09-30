Олбани
+13°
местами туман
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

На трассе в Волгоградской области погибли четыре человека

Трагическое происшествие случилось 30 сентября в Светлоярском районе.

В понедельник, 30 сентября, в 07.20 на 43-м км трассы Волгоград — Сальск в Светлоярском районе Волгоградской области произошло столкновение автомобилей ВАЗ-2106 и ВАЗ-2114.

Как сообщает ГУ МВД по Волгоградской области, в результате аварии погибли 4 человека. Один был доставлен в медицинское учреждение.

На место происшествия выехало руководство областной Госавтоинспекции, работают экипажи ДПС и следственно-оперативная группа. Проводится проверка, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

В настоящее время движение по трассе осуществляется в штатном режиме.