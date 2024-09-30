В Новосибирске экс-замначальника колонии получил срок за взятки «айфоном»

В Новосибирске суд оставил в силе наказание бывшему замначальника ИК № 21, осужденного за взятку «айфоном». Решение по апелляционной жалобе осужденного рассмотрели 25 сентября.
История преступной дружбы сотрудника колонии и авторитетного заключенного случилась в 2017 году. По данным следствия, замначальника ГУФСИН был знаком с осужденным К. еще с 1999 года, через 17 лет они встретились в ИК № 21 под Тогучином. Осужденный предложил старому знакомому в погонах взятку за возможность комфортно отбывать срок.
Сотрудник ФСИН согласился за взятку в 400 тысяч рублей обеспечить комфорт осужденному за грабеж. В обмен осужденный получил отдельную камеру с кроватью и занавесками, холодильником, вентилятором, микроволновкой и другими электроприборами. Мог спокойно нарушать режим: проспать построение, не ходить на поверки и переклички. Осужденный получал деликатесы, коньяк и другие запрещенные вещи, его передачи никто не проверял.
— В декабре 2017 года сотрудник ФСИН предложил передать ему «Айфон 7 Плюс». По просьбе осужденного жена приобрела смартфон и передала его сотруднику ФСИН на парковке. В 2018 году попросил этого осужденного за свои деньги приобрести телевизор в зал видеонаблюдения колонии взамен сломанного. Всего за 3 года замначальника колонии получил более 340 тысяч рублей от родственников и друзей осужденного, — сообщили в апелляционном отделе прокуратуры Новосибирской области.
Следователи раскрыли преступление, возбудили три уголовных дела о покушении на мошенничество, даче взятки в крупном размере и превышении должностных полномочий. Бывшего замначальника колонии отправили под домашний арест. Он не признал вину, якобы не получал взяток и просто обеспечил комфорт одному осужденному.
— Суд первой инстанции назначил бывшему замначальника колонии 7 лет и 6 месяцев лишения свободы в колонии строгого режима со штрафом в 120 тысяч рублей. Новосибирский областной суд отклонил жалобу адвоката о недоказанности вины и оставил наказание в силе, — сообщил КП-Новосибирск Павел Дзюба, прокурор апелляционного отдела прокуратуры Новосибирской области.