В Новосибирске экс-замначальника колонии получил срок за взятки «айфоном»

— В декабре 2017 года сотрудник ФСИН предложил передать ему «Айфон 7 Плюс». По просьбе осужденного жена приобрела смартфон и передала его сотруднику ФСИН на парковке. В 2018 году попросил этого осужденного за свои деньги приобрести телевизор в зал видеонаблюдения колонии взамен сломанного. Всего за 3 года замначальника колонии получил более 340 тысяч рублей от родственников и друзей осужденного, — сообщили в апелляционном отделе прокуратуры Новосибирской области.