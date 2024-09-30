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Трамвай сошел с рельсов и загородил проезд у Омского цирка

Сейчас трамвай пытаются оттащить или вновь поставить на рельсы
Источник: Комсомольская правда

Сегодня в районе Омского цирка один из трамваев сошел с рельсов, тем самым загородив проезд. В результате инцидента никто не пострадал.

Сейчас трамвай занимает две полосы, рабочие пытаются оттащить его или вернуть в исходное положение.

Фото: t.me/omsktop1

«Каким-то образом транспорт слетел с рельсов и встал поперек, перегородив оба пути. Никто не пострадал», — сообщает телеграм-канал «Омск с огоньком».

Как сообщили «КП Омск» в департаменте транспорта, причина схода трамвая с рельсов сейчас устанавливается.

«На место оперативно выехала бригада предприятия “Электрический транспорт”, специалисты принимают все меры для возобновления движения вагонов по маршрутам. Движению обычного транспорта трамвай не мешает», — прокомментировали случившиеся в департаменте транспорта мэрии.