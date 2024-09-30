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«Искандер-М» нанес удар по месту разгрузки эшелона в Николаевской области

«Искандер-М» уничтожил 12 вагонов с боеприпасами в Николаевской области.

Источник: РИА "Новости"

МОСКВА, 30 сен — РИА Новости. Удар российского комплекса «Искандер-М» уничтожил эшелон с боеприпасами для ВСУ в районе поселка Казанка в Николаевской области, сообщили в Минобороны.

«Расчетом оперативно-тактического ракетного комплекса “Искандер-М” нанесен ракетный удар по месту разгрузки железнодорожного эшелона в населенном пункте Казанка Николаевской области (45 километров западнее населенного пункта Кривой Рог Днепропетровской области)», — говорится в релизе.

В результате удалось уничтожить 12 вагонов с боеприпасами, в том числе западного производства, отметили в военном ведомстве.