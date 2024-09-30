Отец и сын держали в рабстве на своей ферме жителей Новосибирска

Татарская межрайонная прокуратура утвердила обвинительное заключение в отношении 65-летнего и 39-летнего отца и сына, обвиняемых в использовании рабского труда. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Новосибирской области.
По версии следствия, мужчины вели предпринимательскую деятельность в кафе-гостинице на 968-м километре трассы «Иртыш», а также занимались сельским хозяйством на собственной ферме вблизи с. Дмитриевка Татарского района. Для осуществления подсобных работ они привлекали лиц, склонных к бродяжничеству и злоупотреблению алкоголем.
С начала 2019 года по конец августа 2023 года обвиняемые подыскали троих человек для работы в кафе-гостинице и на ферме. Под предлогом оформления трудовых отношений у потерпевших были изъяты паспорта.
За свою работу потерпевшие не получали оплату. Они не могли отказаться от работы и самовольно покинуть территорию гостиницы и фермы. В случае провинности к ним применялось физическое насилие и угрозы его применения. Двоим потерпевшим удалось самостоятельно сбежать, попытки третьего пресекались физическим насилием.
Незаконная деятельность обвиняемых пресечена сотрудниками уголовного розыска МО МВД России «Татарский» при оперативном сопровождении УФСБ России по Новосибирской области.
Обвиняемые содержатся под стражей. Уголовное дело по существу рассмотрит Татарский районный суд Новосибирской области.
За совершение указанного преступления предусмотрено наказание от 3-х до 10-и лет лишения свободы.