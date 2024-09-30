В Ростове будут судить преступную группу, завысившую цену контракта по поставке медоборудования

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Ростовской области, уточнив, что своими действиями злоумышленники причинили ущерб государству на сумму более 39 млн рублей.
По версии следствия, в 2020 году директора юридических лиц участвовали в закупках по поставке медицинского оборудования. При пособничестве должностного лица муниципального учреждения они заключили ограничивающее конкуренцию соглашение, необоснованно завысив цену контракта.
«В зависимости от роли и степени участия они обвиняются в совершении преступлений, предусмотренных п. “а” ч. 2 ст. 178 УК РФ (ограничение конкуренции) и ч. 5 ст. 33, п. “а” ч. 2 ст. 178 УК РФ (пособничество в ограничении конкуренции)», — пишет источник.