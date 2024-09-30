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В Ростове будут судить преступную группу, завысившую цену контракта по поставке медоборудования

Ростовская область, 30 сентября 2024. DON24.RU. В Ростове будут судить участников преступной группы, завысившую цену контракта по поставке медоборудования.

Источник: Don24.ru

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Ростовской области, уточнив, что своими действиями злоумышленники причинили ущерб государству на сумму более 39 млн рублей.

По версии следствия, в 2020 году директора юридических лиц участвовали в закупках по поставке медицинского оборудования. При пособничестве должностного лица муниципального учреждения они заключили ограничивающее конкуренцию соглашение, необоснованно завысив цену контракта.

«В зависимости от роли и степени участия они обвиняются в совершении преступлений, предусмотренных п. “а” ч. 2 ст. 178 УК РФ (ограничение конкуренции) и ч. 5 ст. 33, п. “а” ч. 2 ст. 178 УК РФ (пособничество в ограничении конкуренции)», — пишет источник.