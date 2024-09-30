Пенсионерка из Комсомольска-на-Амуре выиграла суд против мошенников

Преступники убедили женщину перевести более 350 тысяч рублей на неизвестный счёт. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Хабаровского края.
После того как пенсионерка обнаружила обман, она обратилась в прокуратуру. Благодаря оперативной работе правоохранительных органов и прокуратуры удалось вернуть деньги. Прокурор Комсомольска-на-Амуре направил в суд иск о взыскании средств. В заявлении требовали не только вернуть сумму неосновательного обогащения, но и выплатить проценты за использование чужих денег.
Суд рассмотрел дело в заочном порядке и полностью удовлетворил исковые требования. Решение суда вступило в законную силу, исполнительный лист передан для принудительного взыскания. Вскоре пенсионерка получит свои деньги обратно, а мошенники получат по всей строгости закона.