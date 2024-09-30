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В Приднестровье пенсионерка заявила о краже всех своих сбережений: Следствие выяснило, что бабушка деньги… перепрятала и забыла

У 71-летней жительницы Дубоссар «пропали» 95 тысяч российских рублей и 200 долларов.

Источник: Комсомольская правда

Милиция помогла 71-летней жительнице Дубоссар отыскать 95 тысяч российских рублей и 200 долларов. Собственные накопления пенсионерка хранила дома в старой сумке. Получив пенсию, копилку решила пополнить, но денег в ней не нашла. Сумка была пуста, сообщает пресс-служба МВД Приднестровья.

Расстроенная женщина вызвала милицию. В пропаже крупной суммы она подозревала бывшего сожителя. Прежде мужчина не раз прибегал к помощи экс-подруги.

Милиционеры осмотрели место происшествия. Эксперт-криминалист обработал поверхности (стол, окна, двери) в поисках отпечатков пальцев преступника. По завершении осмотра места происшествия правоохранители предложили потерпевшей проехать в милицию для дачи дополнительных показаний.

Бабушка согласилась. Поспешила за жилеткой, чтобы не замёрзнуть в дороге. А как её надела, от смущения лишилась дара речи. В кармане верхней одежды нашёлся платок с деньгами.

Милиционеры пересчитали найденные накопления вместе с владелицей. Сумма оказалась полной.

После женщина вспомнила: незадолго до «пропажи» денег пересчитывала накопления. Отвлеклась на телефон и переложила их в карман жилетки.

Пенсионерка милиционеров поблагодарила. К административной ответственности за ложный вызов её привлекать не стали.