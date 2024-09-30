В Омске трамвай сошёл с рельсов и перекрыл пути

Ранее мы сообщали, что возможно, новый микрорайон на Московке будет связан с городом трамвайным и троллейбусным сообщением. В настоящее время трамваи на Московку в Омске не ходят. Построить все 19 домов и детский сад застройщик планирует до 2034 года.