В Омске трамвай сошёл с рельсов и перекрыл пути

В Омске в районе трамвайного депо у цирка один из трамваев сошёл с рельсов.
На опубликованных в Telegram-канале 112 фотографиях видно, как трамвай стоит поперёк рельсов. Он перекрыл движение в обе стороны, другие трамваи стоят на линии и не могут вернуться в депо. Согласно сервису Яндекс. Карты, как минимум 10 трамваев стоят теперь в районе цирка.
Ранее мы сообщали, что возможно, новый микрорайон на Московке будет связан с городом трамвайным и троллейбусным сообщением. В настоящее время трамваи на Московку в Омске не ходят. Построить все 19 домов и детский сад застройщик планирует до 2034 года.