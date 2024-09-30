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В центре Перми задержали мужчину с ножом и саперной лопатой

Вечером 27 сентября 2024 года в районе улиц Подгорной и Мильчакова сотрудники Росгвардии задержали агрессивного вооруженного мужчину.

Как сообщили «Новостям Перми» в пресс-службе Управления Росгвардии по Пермскому краю, в дежурную часть поступило сообщение, что в районе улиц Подгорная и Мильчакова был замечен агрессивный мужчина, вооруженный ножом.

«Через несколько минут сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии были на месте. В результате задержан мужчина, у которого были изъяты нож и саперная лопата. Задержанный передан в отдел полиции для принятия процессуального решения», — отмечают в Управлении Росгвардии по Пермскому краю.