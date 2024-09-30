В центре Перми задержали мужчину с ножом и саперной лопатой

«Через несколько минут сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии были на месте. В результате задержан мужчина, у которого были изъяты нож и саперная лопата. Задержанный передан в отдел полиции для принятия процессуального решения», — отмечают в Управлении Росгвардии по Пермскому краю.

