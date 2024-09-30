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На Т174 млрд выросли вклады казахстанцев в банках за август — Нацбанк

Астана. 30 сентября. КазТАГ — Валентина Владимирская. На Т174 млрд выросли срочные вклады казахстанцев в банках второго уровня за август, заявляет Национальный банк. "На …

Источник: КазТАГ

Астана. 30 сентября. КазТАГ — Валентина Владимирская. На Т174 млрд выросли срочные вклады казахстанцев в банках второго уровня за август, заявляет Национальный банк.

«На Т174 млрд до Т2,5 трлн, выросли срочные вклады казахстанцев в банках второго уровня за август, по сравнению с июлем 2024 года», — следует из отчета, размещенного регулятором.

Согласно отчету, сберегательные вклады населения в тенге выросли на Т103 млрд до Т2,2 трлн, в валюте — на Т213 млн до Т11,6 млрд.

Напомним, за июнь депозиты казахстанцев в банках выросли на Т781 млрд.