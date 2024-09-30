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В Красноярске пьяные супруги на электросамокате влетели в автомобиль

Виновнику произошедшего грозит тюремный срок.

Источник: РИА "Новости"

Инцидент произошел в мае текущего года на улице Караульной. По данным полиции, супружеская пара возвращалась домой после посиделок с друзьями — желая сократить путь, они арендовали один электросамокат на двоих. Проезжая мимо АЗС, управлявший транспортным средством супруг выехал на проезжую часть и на полном ходу влетел в автомобиль. Сам виновник произошедшего не пострадал, однако его супруга получила серьезные травмы, в том числе перелом плеча и черепно-мозговую травму.

По факту произошедшего заведено уголовное дело о нарушении правил безопасности эксплуатации транспортного средства и теперь мужчине грозит до 2 лет тюрьмы.