В Красноярском крае простились с погибшими от отравления детьми

Напомним, что трагедия произошла в поселке Красная Сопка. Многодетная семья отравилась неизвестным токсином. В результате четверо детей, включая шестилетнюю девочку, скончались. В рвотных массах погибших детей обнаружили инсектицидное вещество, которым глава семейства обрабатывал дом перед тем, как всем стало плохо. Позже глава семейства признался, что в момент обработки в доме была открыта лишь форточка. В живых остались только отец и мать погибших детей, которая скоро должна родить.