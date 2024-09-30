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В Красноярском крае простились с погибшими от отравления детьми

КРАСНОЯРСК, 30 сентября, ФедералПресс. Четверых детей, которые погибли от отравления неизвестным веществом, похоронили в поселке Красная Сопка. Все расходы и организацию похорон взяли на себя местные власти.

В понедельник, 30 сентября, похоронили четверых детей, которые отравились инсектицидным веществом. Траурная церемония, как передает ТАСС, началась от дома, где жила многодетная семья. Проститься с детьми пришли около 300 человек. Церемония проходила рядом с домом культуры.

Похоронили детей на местном кладбище. Жители несли к могиле цветы и мягкие игрушки.

Напомним, что трагедия произошла в поселке Красная Сопка. Многодетная семья отравилась неизвестным токсином. В результате четверо детей, включая шестилетнюю девочку, скончались. В рвотных массах погибших детей обнаружили инсектицидное вещество, которым глава семейства обрабатывал дом перед тем, как всем стало плохо. Позже глава семейства признался, что в момент обработки в доме была открыта лишь форточка. В живых остались только отец и мать погибших детей, которая скоро должна родить.