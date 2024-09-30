Ревнивец подглядывал за бывшей женой через веб-камеру, но выдал себя. Что ему грозит

Как стало известно КП-Иркутск, видео были интимного характера. После этого он отправил их бывшей жене и ее родственнице. Пострадавшая обратилась за помощью в полицию. В ГУ МВД России по Иркутской области уточнили, что «поводом» стала ревность. Съемки велись непрерывно.