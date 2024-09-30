Ревнивец подглядывал за бывшей женой через веб-камеру, но выдал себя. Что ему грозит

В Иркутске мужчина следил за своей бывшей женой с помощью маленькой видеокамеры, установленной в квартире. На него завели уголовное дело, обвиняют в нарушении неприкосновенности частной жизни.
Как рассказали в прокуратуре Иркутской области, бывшие супруги жили в одной квартире в Свердловском округе. 38-летний мужчина без ведома женщины установил веб-камеру с подключенным приложением к мобильному телефону.
— Затем он снял несколько видеозаписей потерпевшей в домашней обстановке, осуществив сбор информации, отнесенной к личной и семейной тайне, охраняемой законом, — рассказывают в ведомстве.
Как стало известно КП-Иркутск, видео были интимного характера. После этого он отправил их бывшей жене и ее родственнице. Пострадавшая обратилась за помощью в полицию. В ГУ МВД России по Иркутской области уточнили, что «поводом» стала ревность. Съемки велись непрерывно.
Уголовное дело уже направили в суд для рассмотрения по существу. За указанное преступление грозит наказание: либо штраф до 200 тысяч рублей, либо лишение свободы сроком до двух лет.