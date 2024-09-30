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Три человека пострадали в столкновении легковушек в Белыничах

30 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Три человека пострадали в столкновении легковушек в Белыничах. Об этом БЕЛТА сообщили в УВД Могилевского облисполкома.

Вчера 18-летний водитель Audi, поворачивая налево на ул. Мичурина с ул. Дайнеко в Белыничах, не уступил дорогу Lada и столкнулся с ней.

В больницу для обследования доставлены водитель Audi и двое его пассажиров.