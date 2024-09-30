Суд продлил домашний арест газовщикам из Нижнего Тагила

По данным суда, работники «Газэекса» Максим Гривский, Александр Алимов и Александра Ерыкина пробудут под домашним арестом до 29 января 2025 года.
Напомним, обрушение двух подъездов пятиэтажки произошло 1 августа после взрыва газа. В результате погибли 11 человек. из них шестеро детей. В городе был введен режим ЧС. 7 августа Ленинский районный суд Нижнего Тагила избрал меру пресечения сотрудникам компании, обвиняемым по ч. 3 ст. 238 УК РФ «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности» Все трое обвиняемых не признают свою вину. Между тем, по мнению специалистов, взрыв в пятиэтажке произошел из-за неисправности газового оборудования. Следствие считает, что это случилось в квартире № 2. По неофициальной информации, газовики во время проверки не заметили изношенный шланг.
«Шланг износился, газ заполнил квартиру за 2−3 часа. Шланг был найден под завалами и является вещественным доказательством. В подтверждение данной версии говорят и результаты экспертизы. Дети из квартиры № 2 получили серьезные ожоги. Как и двое мальчиков, которые шли по улице напротив нее. Остальные погибшие и пострадавшие были с травмами от падения стен или потолков», — заявил ранее собеседник агентства.