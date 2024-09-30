«Достучались только родственники»: омичка через банк два дня пыталась перевести деньги мошенникам, думая, что его работники в сговоре

Омичка едва не стала жертвой мошенников, которые работали по необычной схеме — им удалось убедить женщину, что сотрудники банка состоят в сговоре с аферистами. На протяжении двух дней сотрудники банка пытались убедить женщину, что она связалась с телефонными мошенниками.
Женщине позвонили сотрудники «энергосбытовой компании», которые сообщили о льготе на замену счетчиков. Для получения льготы требовалась запись на прием, для подтверждения которой необходима было подтверждение по СМС. Пенсионерка сообщила мошенникам код из сообщения.
Затем омичке позвонили уже из «росфинмониторинга». Собеседник рассказал потерпевшей, что с ее банковского счета кто-то пытается списать деньги. В доказательство своих слов злоумышленник прислал пенсионерке электронный чек с переводом на Украину — в поддержку террористической организации*.
Вскоре мошенники продолжили работать на привычной схеме — перевод денег на «безопасный счет». Запуганная омичка отправилась переводить деньги. Сотрудники банка не стали торопиться с переводом средств, заподозрив что-то подозрительное. Однако женщина отвечала на вопросы работников очень кратко и сдержанно.
Аферисты убедили потерпевшую, что сотрудники банка замешаны в мошенничестве, а доверять можно только им. На следующий день сотрудники безопасности банка попытались достучаться до омички и объяснить ей, что с ней общаются телефонные мошенники.
Не смотря на запрет злоумышленников рассказывать о происходящем кому-либо, женщина рассказала обо всем своим родственникам. Лишь после того, как близкие пенсионерки оборвали связь с мошенниками, потерпевшая обратилась в полицию.
По факту мошенничества заведено уголовное дело по ч. 3 ст. 30, ч. 4. ст. 159 УК РФ («покушение на мошенничество в особо крупном размере»). Полицейские устанавливают всех причастных к совершению преступления лиц.
*подразделение «Азов» признано террористической организацией на территории РФ.