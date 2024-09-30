В уфимском Инорсе рабочий чудом не погиб, упав с высоты 12 этажа

Инцидент произошел в минувшую пятницу, 27 сентября, в микрорайоне Инорс на стройке многоэтажки, которая находится на территории, ограниченной улицами Георгия Мушникова, Тухвата Янаби, Новоселов и Михаила Шолохова. 22-летний штукатур упал с высоты 12 этажа, его с тяжелыми травмами госпитализировали.