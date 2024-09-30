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В уфимском Инорсе рабочий чудом не погиб, упав с высоты 12 этажа

В Уфе штукатур выжил после падения с 12 этажа.

Источник: Комсомольская правда

В Уфе рабочий чудом выжил после падения с огромной высоты. Об этом рассказала пресс-служба Государственной инспекции труда Башкирии.

Инцидент произошел в минувшую пятницу, 27 сентября, в микрорайоне Инорс на стройке многоэтажки, которая находится на территории, ограниченной улицами Георгия Мушникова, Тухвата Янаби, Новоселов и Михаила Шолохова. 22-летний штукатур упал с высоты 12 этажа, его с тяжелыми травмами госпитализировали.

Гострудинспекция начала расследование несчастного случая. В ходе него сотрудники ведомства намерены выяснить обстоятельства и причины ЧП.