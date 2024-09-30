В Самарской области задержаны члены ОПГ, организовавшей незаконную миграцию

По версии следствия, подозреваемые за деньги помогали иностранцам сдавать экзамены по истории и основам законодательства РФ, а также по русскому языку. В действительности мигранты не владели русским языком. В настоящее время материалы уголовного дела переданы в прокуратуру для утверждения обвинительного заключения.