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В Самарской области задержаны члены ОПГ, организовавшей незаконную миграцию

УФСБ России по Самарской области пресекла деятельность ОПГ, причастной к организации незаконной миграции. По подозрению в преступлении были задержаны пятеро граждан РФ. Силовики возбудили уголовные дела по ч. 2 ст. 322.1 УК РФ.

Источник: Коммерсантъ

По версии следствия, подозреваемые за деньги помогали иностранцам сдавать экзамены по истории и основам законодательства РФ, а также по русскому языку. В действительности мигранты не владели русским языком. В настоящее время материалы уголовного дела переданы в прокуратуру для утверждения обвинительного заключения.