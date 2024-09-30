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Члены ВТО выразили готовность к стратегическому сотрудничеству с Казахстаном

Астана. 30 сентября. КазТАГ — Члены Всемирной торговой организации (ВТО) выразили готовность к стратегическому сотрудничеству с Казахстаном, сообщает пресс-служба министерства т…

Источник: КазТАГ

Астана. 30 сентября. КазТАГ — Члены Всемирной торговой организации (ВТО) выразили готовность к стратегическому сотрудничеству с Казахстаном, сообщает пресс-служба министерства торговли и интеграции Казахстана.

«Члены ВТО выразили готовность к дальнейшему стратегическому сотрудничеству с Казахстаном, подчеркнув важность укрепления двусторонних торговых связей и расширения взаимодействия в различных секторах экономики», — говорится в сообщении.

В штаб-квартире ВТО в Женеве состоялся первый обзор торговой политики Казахстана с момента вступления ворганизацию. Делегацию Казахстана на возглавил вице-министр торговли и интеграции Кайрат Торебаев.

В рамках мероприятия с выступлениями приняли участие послы более 30 стран-членов ВТО. Сообщается, что страны выразили поддержку торговой политике Казахстана, отметив ее значительный вклад в укрепление многосторонней торговой системы.

Делегации ВТО также высоко оценили ключевые достижения страны. По информации, Казахстан на 100% выполнил свои обязательства по соглашению ВТО об упрощении процедур торговли, что укрепляет его позиции на мировой арене.

Кроме того, международные представители отметили стратегические реформы Казахстана в агропромышленном комплексе и создании благоприятного инвестиционного климата. Особо была отмечена концепция инвестиционной политики Казахстана на 2022−2026 годы, которая призвана содействовать привлечению инвестиций и развитию ключевых секторов экономики.