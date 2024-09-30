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Что за ДТП с четырьмя погибшими случилось 30 сентября под Волгоградом?

ДТП случилось в восьмом часу утра на 43-м км автодороги «Волгоград — Сальск» — между поселком Прудовый и железнодорожной станцией «Тингута».

Искореженные автомобили и накрытые тела погибших — такими жуткими кадрами поделились утром 30 сентября в волгоградском полицейском главке.

На трассе «Волгоград — Сальск» лоб в лоб столкнулись два отечественных легковых автомобиля — шестая и четырнадцатая модели ВАЗа.

По словам врио замначальника региональной Госавтоинспекции Сергея Озёрина, на встречную полосу выехал водитель ВАЗ-2114. У мужчины, находившегося за рулем ВАЗ-2106, не было ни одного шанса уйти от мощного удара.

По предварительным данным, авария случилась в восьмом часу утра на 43-м километре автодороги на территории Светлоярского района — между поселком Прудовый и железнодорожной станцией «Тингута».

Четыре человека погибли мгновенно, одного доставили в больницу в тяжелом состоянии.

Судя по снимкам, которыми поделились в правоохранительном ведомстве, от «четырнадцатой» осталась лишь груда деформированного металла. У «шестерки» снесло моторный отсек и переднюю часть салона.

К месту аварии немедленно выехали представители областной Госавтоинспекции, экипажи ДПС и следственно-оперативная группа из сотрудников Светлоярского райотдела полиции.

Движению других автомобилей помех не было — оба ВАЗа отбросило с дороги после удара.