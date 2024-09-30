Что за ДТП с четырьмя погибшими случилось 30 сентября под Волгоградом?

Искореженные автомобили и накрытые тела погибших — такими жуткими кадрами поделились утром 30 сентября в волгоградском полицейском главке.
На трассе «Волгоград — Сальск» лоб в лоб столкнулись два отечественных легковых автомобиля — шестая и четырнадцатая модели ВАЗа.
По словам врио замначальника региональной Госавтоинспекции Сергея Озёрина, на встречную полосу выехал водитель ВАЗ-2114. У мужчины, находившегося за рулем ВАЗ-2106, не было ни одного шанса уйти от мощного удара.
По предварительным данным, авария случилась в восьмом часу утра на 43-м километре автодороги на территории Светлоярского района — между поселком Прудовый и железнодорожной станцией «Тингута».
Четыре человека погибли мгновенно, одного доставили в больницу в тяжелом состоянии.
Судя по снимкам, которыми поделились в правоохранительном ведомстве, от «четырнадцатой» осталась лишь груда деформированного металла. У «шестерки» снесло моторный отсек и переднюю часть салона.
К месту аварии немедленно выехали представители областной Госавтоинспекции, экипажи ДПС и следственно-оперативная группа из сотрудников Светлоярского райотдела полиции.
Движению других автомобилей помех не было — оба ВАЗа отбросило с дороги после удара.