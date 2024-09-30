В Москве задержали подозреваемого в хищении 10,3 млн рублей

По его словам, 27-летний мужчина для обмена валюты по выгодному курсу познакомился в одном из мессенджеров с человеком, обещавшим помочь, они договорились о встрече на Совхозной улице. Потерпевший приехал на встречу на автомобиле, через несколько минут неизвестный мужчина сел к нему на переднее пассажирское сиденье, достал нож и приставил его к горлу потерпевшего, требуя не привлекать внимания.