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Хабаровчанина осудили на 15 лет на госизмену и диверсию

В Хабаровске огласили приговор в отношении местного жителя за государственную измену, диверсию и ряд других преступлений. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на 1-й Восточный окружной военный суд.

Источник: AP 2023

Суд признал мужчину виновным по статьям «Госизмена», «Организация диверсионного сообщества», «Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности», «Прохождение обучения в целях осуществления диверсионной деятельности», «Легализация (отмывание) денежных средств» и в двух преступлениях по статье «Диверсия».

Фигурант приговорен к 15 годам лишения свободы с отбыванием в тюрьме первых трех лет, а остальной части наказания — в исправительной колонии строгого режима с ограничением свободы на один год и шесть месяцев.

Рассмотрение дела проходило в закрытом судебном заседании.