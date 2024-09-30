Хабаровчанина осудили на 15 лет на госизмену и диверсию

Суд признал мужчину виновным по статьям «Госизмена», «Организация диверсионного сообщества», «Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности», «Прохождение обучения в целях осуществления диверсионной деятельности», «Легализация (отмывание) денежных средств» и в двух преступлениях по статье «Диверсия».
Фигурант приговорен к 15 годам лишения свободы с отбыванием в тюрьме первых трех лет, а остальной части наказания — в исправительной колонии строгого режима с ограничением свободы на один год и шесть месяцев.
Рассмотрение дела проходило в закрытом судебном заседании.