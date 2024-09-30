Сибирячка потеряла 2 миллиона рублей из-за одного действия, которое совершила 10 лет назад

— Каким образом мошенники могут получить доступ к чужим старым номерам? Если абонент определенное время (у разных мобильных операторов разный срок, как правило от трех до шести месяцев) не пользуется номером, не вносит абонентскую плату, оператор может изъять его у владельца и через некоторое время снова вернуть в продажу. Это происходит из-за того, что диапазон номеров у сотовых компаний ограничен. Увы, есть вероятность того, что его могут приобрести недобросовестные люди, которые проверят, к каким сервисам этот номер был привязан.