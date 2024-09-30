Сибирячка потеряла 2 миллиона рублей из-за одного действия, которое совершила 10 лет назад

Сибирячка попала в крайне неприятную ситуацию. Она с удивлением обнаружила, что задолжала банку несколько миллионов рублей, хотя не брала займов и не оформляла ипотеку! По подозрительным ссылкам тоже не переходила, по телефону со странным незнакомцами не разговаривала…
Как все было? В конце сентября 37-летняя Анна Кривцова (имя изменено — Ред.) из Улан-Удэ обратилась в Национальное бюро кредитных историй. Запросила свою кредитную историю, возможно, хотела взять займ. Но ответ организации ввел сибирячку в ступор. Оказалось, что на имя Кривцовой уже оформлен автокредит почти на два миллиона рублей. При этом у нее даже нет машины.
Анна обратилась в офис банка.
— Выяснилось, что заем был оформлен через банковское онлайн-приложение в мае 2024 года. При этом вход в сервис был выполнен через старый абонентский номер, которым женщина не пользуется с 2014 года, — рассказали в ГУ МВД России по Бурятии.
Очевидно, номер оставался привязанным к онлайн-приложению банка. Едва ли Анна могла представить, что спустя 10 лет это обернется огромным долгом. В полиции выяснили, что все деньги, оформленные на нее, неизвестные обналичили: в разных городах сняли с ее счета по 150 тысяч рублей. Сейчас правоохранители разбираются в этой истории.
КОМПЕТЕНТНО.
Владимир Ульянов, эксперт по кибербезопасности:
«Открепляйте старый номер от онлайн-сервисов».
— Каким образом мошенники могут получить доступ к чужим старым номерам? Если абонент определенное время (у разных мобильных операторов разный срок, как правило от трех до шести месяцев) не пользуется номером, не вносит абонентскую плату, оператор может изъять его у владельца и через некоторое время снова вернуть в продажу. Это происходит из-за того, что диапазон номеров у сотовых компаний ограничен. Увы, есть вероятность того, что его могут приобрести недобросовестные люди, которые проверят, к каким сервисам этот номер был привязан.
Указание номера телефона чаще всего является дополнительным способом для входа в аккаунт, если человек забудет пароль. Достаточно просто перейти по ссылке для восстановления. Подобная схема не самая популярная, но используется.
КОНКРЕТНО.
Как не потерять деньги из-за старой сим-карты?
Если вы больше не пользуетесь номером, обязательно отвяжите его от всех аккаунтов. Это, в первую очередь, касается онлайн-приложений банков, электронной почты, портала «Госуслуги», социальных сетей и мессенджеров.
— Если же неизвестные уже получили доступ к личным данным и оформили кредит, можно обратиться к сотовому оператору, который подтвердит, что в момент оформления займа абонент фактически уже не являлся владельцем этого номера.