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Российские войска освободили Нелеповку в ДНР

МОСКВА, 30 сен — РИА Новости. Российские войска освободили поселок Нелеповка в ДНР, сообщило Минобороны.

Источник: РИА "Новости"

«Подразделения группировки войск “Центр” активными действиями освободили населенный пункт Нелеповка Донецкой Народной Республики», — говорится в сводке о ходе специальной военной операции.

Кроме того, войска на этом участке линии боевого соприкосновения ударили по позициям 47-й, 150-й, 151-й механизированных, 95-й десантно-штурмовой, 25-й воздушно-десантной, 68-й егерской бригад ВСУ, 109-й, 116-й, 119-й бригад теробороны, 12-й и 15-й бригад нацгвардии в районах населенных пунктов Клебан-Бык, Селидово, Дзержинск, Николаевка, Лысовка, Цукурино, Сухая Балка, Дружба и Шевченко.

Также подразделения группировки «Центр» отбили девять контратак штурмовых групп.

Противник потерял здесь до 630 военнослужащих, две боевые бронированные машины «Козак», шесть автомобилей, гаубицу «МСТА-Б» и орудие Д-30.