Авария на Кубани: трое пострадавших в критическом состоянии

В результате аварии фуры с автобусом в Краснодарском крае четверо пострадавших остаются в больницах, трое — в тяжелом состоянии, сообщает ИА KrasnodarMedia со ссылкой на портал «РИА Новости» (18+).
Помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов, отметил, что четверо пострадавших в ДТП с автобусом в Краснодарском крае остаются в больницах. Состояние троих человек оценивается как тяжелое.
Чиновник также уточнил, что 25 человек, в том числе четверо детей, получили медицинскую помощь амбулаторно, то есть без госпитализации.
Как сообщало информагентство ранее, в Краснодаре возбудили уголовное дело по факту ДТП с участием автобуса и фуры. Напомним, что авария произошла вечером 29 сентября на трассе Темрюк — Краснодар — Кропоткин. По предварительной версии, водитель большегруза выехал на встречную полосу и столкнулся с автобусом. В результате столкновения оба транспортных средства загорелись.
В автобусе, в момент ДТП, находилось 49 пассажиров — болельщики гандбольной команды «Виктор». К счастью, всем им удалось выбраться из горящего транспорта, никто не погиб.
Водитель фуры, участвовавшей в ДТП, погиб на месте. Следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего.