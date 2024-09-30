Авария на Кубани: трое пострадавших в критическом состоянии

Как сообщало информагентство ранее, в Краснодаре возбудили уголовное дело по факту ДТП с участием автобуса и фуры. Напомним, что авария произошла вечером 29 сентября на трассе Темрюк — Краснодар — Кропоткин. По предварительной версии, водитель большегруза выехал на встречную полосу и столкнулся с автобусом. В результате столкновения оба транспортных средства загорелись.