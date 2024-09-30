Олбани
+14°
сильный туман
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Авария на Кубани: трое пострадавших в критическом состоянии

Амбулаторную медпомощь получили 25 человек.

Источник: пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю

В результате аварии фуры с автобусом в Краснодарском крае четверо пострадавших остаются в больницах, трое — в тяжелом состоянии, сообщает ИА KrasnodarMedia со ссылкой на портал «РИА Новости» (18+).

Помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов, отметил, что четверо пострадавших в ДТП с автобусом в Краснодарском крае остаются в больницах. Состояние троих человек оценивается как тяжелое.

Чиновник также уточнил, что 25 человек, в том числе четверо детей, получили медицинскую помощь амбулаторно, то есть без госпитализации.

Как сообщало информагентство ранее, в Краснодаре возбудили уголовное дело по факту ДТП с участием автобуса и фуры. Напомним, что авария произошла вечером 29 сентября на трассе Темрюк — Краснодар — Кропоткин. По предварительной версии, водитель большегруза выехал на встречную полосу и столкнулся с автобусом. В результате столкновения оба транспортных средства загорелись.

В автобусе, в момент ДТП, находилось 49 пассажиров — болельщики гандбольной команды «Виктор». К счастью, всем им удалось выбраться из горящего транспорта, никто не погиб.

Водитель фуры, участвовавшей в ДТП, погиб на месте. Следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего.