Студентка из Приангарья отдала «операторам сотовой связи» 1 млн

Девушке позвонил неизвестный, представившийся сотрудником оператора сотовой связи. Назвав её данные, он предложил продлить договор на услуги связи. Девушка послушно озвучила свои паспортные данные и од из СМС. Через неоторое время ей позвонил «представитель госуслуг», который рассказал о взломе её личного кабинета и оформленных на её имя кредитах. Чтобы не потерять сбережения, девушке предложили оформить «зеркальный кредит» и перевести деньги на резервный счёт. Она послушалась.