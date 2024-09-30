Студентка из Приангарья отдала «операторам сотовой связи» 1 млн

Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области.
Девушке позвонил неизвестный, представившийся сотрудником оператора сотовой связи. Назвав её данные, он предложил продлить договор на услуги связи. Девушка послушно озвучила свои паспортные данные и од из СМС. Через неоторое время ей позвонил «представитель госуслуг», который рассказал о взломе её личного кабинета и оформленных на её имя кредитах. Чтобы не потерять сбережения, девушке предложили оформить «зеркальный кредит» и перевести деньги на резервный счёт. Она послушалась.
Возбуждено уголовное дело.