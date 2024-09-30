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Прокуратура начала проверку после падения лифта с ребёнком в Челябинске

ЧП случилось на Университетской набережной.

Прокуратура проверит коммунальщиков после ЧП с упавшим лифтом в челябинской многоэтажке. Об этом сообщили в пресс-службе регионального надзорного ведомства.

Инцидент случился в ЖК Академ Riverside. Кабина лифта в доме № 109 на Университетской набережной неожиданно рухнула на несколько этажей вниз, когда внутри находился 12-летний мальчик. Ребёнок не пострадал, но испугался.

«Прокуратура проверит исполнение жилищного законодательства, даст оценку работе управляющей компании и действиям должностных лиц, ответственных за исправное состояние лифтового оборудования», — рассказали в пресс-службе прокуратуры Челябинской области.