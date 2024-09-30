Казахстанские лучники завоевали две бронзовые медали на юниорском чемпионате Азии

Астана. 30 сентября. КазТАГ — Казахстанская команда по стрельбе из лука завоевала две бронзовые медали на чемпионате Азии среди юниоров, который проходит в Тайбэе, сообщает пресс-служба Национального олимпийского комитета (НОК) Казахстана.
«Команда Казахстана по стрельбе из лука завоевала две бронзовые медали на чемпионате Азии среди юниоров в Тайбэе», — говорится в сообщении в понедельник.
В смешанных соревнованиях Андрей Тютюн и Ольга Неживых заняли третье место. Еще одну бронзовую медаль завоевали Ольга Неживых, Анастасия Ершова и Камилла Газизова, став третьими в командном зачете.