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Казахстанские лучники завоевали две бронзовые медали на юниорском чемпионате Азии

Астана. 30 сентября. КазТАГ — Казахстанская команда по стрельбе из лука завоевала две бронзовые медали на чемпионате Азии среди юниоров, который проходит в Тайбэе, сообщает прес…

Источник: КазТАГ

Астана. 30 сентября. КазТАГ — Казахстанская команда по стрельбе из лука завоевала две бронзовые медали на чемпионате Азии среди юниоров, который проходит в Тайбэе, сообщает пресс-служба Национального олимпийского комитета (НОК) Казахстана.

«Команда Казахстана по стрельбе из лука завоевала две бронзовые медали на чемпионате Азии среди юниоров в Тайбэе», — говорится в сообщении в понедельник.

В смешанных соревнованиях Андрей Тютюн и Ольга Неживых заняли третье место. Еще одну бронзовую медаль завоевали Ольга Неживых, Анастасия Ершова и Камилла Газизова, став третьими в командном зачете.