Пенсионер из США признался в участии в боевых действиях на стороне ВСУ

Хаббарду 72 года, он переехал на Украину в 2014 году. По данным обвинения, в феврале 2022-го американец заключил контракт с Минобороны Украины и за плату в размере не менее $1 тыс. в месяц служил в Вооруженных силах Украины (ВСУ). В апреле того же года его задержали российские военные, уточняет агентство.