Женщина погибла под колесами «Гранты» в Самаре

Утром в понедельник, 30 сентября 2024 года, на пересечении улицы Калининградской и Пугачевского тракта в Самаре произошло смертельное ДТП. Примерно в 10:45 там под колесами автомобиля «Лада Гранта» погибла 63-летняя женщина. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.
По предварительным данным полицейских, за рулем отечественной легковушки находился 76-летний пенсионер. Он, двигаясь по улице Калинградской, решил повернуть налево на Пугачевский тракт. На регулируемом пешеходном переходе он не пропустил 63-летнюю женщину, которая пересекала проезжую часть на зеленый сигнал светофора.
Травмы, полученные пешеходом, оказались смертельными. Женщина скончалась на месте до приезда медиков. В настоящее время полицейские продолжают выяснять все обстоятельства происшествия. Проводится проверка.