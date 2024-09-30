Женщина погибла под колесами «Гранты» в Самаре

Утром в понедельник, 30 сентября 2024 года, на пересечении улицы Калининградской и Пугачевского тракта в Самаре произошло смертельное ДТП. Примерно в 10:45 там под колесами автомобиля «Лада Гранта» погибла 63-летняя женщина. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.