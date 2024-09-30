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Вячеслав Федорищев поручил создать комиссию для выяснения причин лесного пожара

Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев поручил создать комиссию для выяснения причин стремительного распространения лесного пожара в Сызранском районе региона.

Источник: Коммерсантъ

«Нахожусь на связи с руководством МЧС по Самарской области, главой Сызранского района. Ситуацию держим на контроле», — написал глава региона в своем Telegram-канале.

Судя по информации на странице Рачейского лесничества в социальной сети «ВКонтакте», возгорание произошло в субботу, 28 сентября, в урочище «Рачейская тайга» между селами Смолькино и Еремкино.

По последним данным регионального ГУ МЧС, горит 7 га леса. Площадь, пройденная огнем, составила 288 га. В Сызранском районе объявлен режим ЧС.

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