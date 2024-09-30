Омбудсмен раскрыла шокирующие детали о преступлениях против детей в Туркестанской области

«По центрам поддержки семьи, которые в соответствии с законом должны быть открыты в каждом районе. В целом, сейчас в области функционируют четыре центра, и до конца года будет открыто еще шесть. Порадовало, что в городеТуркестане и Сайрамском районе есть понимание, и работа уже идет. Однако в районах Толе би и Сарыагашском нужно привести деятельность центров в соответствие с законом, начиная со взаимодействия с полицией, патронажными сестрами и до юридической формы», — проинформировала омбудсмен.