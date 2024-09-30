Омбудсмен раскрыла шокирующие детали о преступлениях против детей в Туркестанской области

Туркестан. 30 сентября. КазТАГ — Уполномоченная по правам ребенка в Казахстане Динара Закиева раскрыла шокирующие детали о преступлениях против детей в Туркестанской области, передает корреспондент агентства.
«На совещании по итогам работы в Туркестанской области представила проблемы по двум направлениям, которые изучаем в каждой области: реализация норм закона и анализ системы защиты детей, проверка состояния детских учреждений», — сообщила Закиева на своей странице в Facebook.
Затем омбудсмен перечислила примеры:
1. В сельской школе района Сарыагаш дети и в опроснике, и в анкетах пишут о буллинге, вымогательствах. В этой же школе весной мальчик совершил суицид; так же весной выявили беременность у 15-летней девочки в результате изнасилования, хотя ранее оба ученика в своих рисунках, которые собирали психологи, сигнализировали о том, что им плохо. Однако должного внимания на это никто не обратил, с социальными работниками, опекой, ИДН не отработали.
2. В сельской школе района Толе би четверо детей из одного класса писали, что их бьют, в том числе палкой, что они подвергаются жестокому обращению дома. Однако в уполномоченные органы психологи и администрация школы не сообщили, необходимую работу не провели.
3. В школе Сайрамского района девочка совершила попытку суицида, но никакой дальнейшей работы, включая привлечение служб здравоохранения и психиатров, не было.
«В результате, все эти проблемы прежде всего мы продемонстрировали руководителю открытого в августе центра психологической поддержки. В соответствии с принятым законом по обеспечению прав женщин и безопасности детей эти центры, работу которых мы сейчас настраиваем, открылись во всех областях. Центру Туркестанской области необходимо, чтобы они уже начинали работу с психологами школ, а акимат ускорил организацию работы центра», — написала Закиева.
По словам омбудсмена, по двум фактам полиция возбуждает дела. Также Закиева считает, что департамент качества образования должен привлечь к ответственности руководство школ за несообщение и отсутствие реагирования.
«По центрам поддержки семьи, которые в соответствии с законом должны быть открыты в каждом районе. В целом, сейчас в области функционируют четыре центра, и до конца года будет открыто еще шесть. Порадовало, что в городеТуркестане и Сайрамском районе есть понимание, и работа уже идет. Однако в районах Толе би и Сарыагашском нужно привести деятельность центров в соответствие с законом, начиная со взаимодействия с полицией, патронажными сестрами и до юридической формы», — проинформировала омбудсмен.
По второму направлению — проверке системы защиты детства: органов опеки, комиссии по делам несовершеннолетних и ИДН, Закиева привела следующие примеры:
1. В Туркестане ребенка с инвалидностью мама оставляла на рынке, заставляя просить милостыню;
2. В городе Ленгер 10 детей живут в антисанитарных и опасных условиях. По словам соседей, мама злоупотребляла алкоголем. Органы опеки, патронажа не посещали эту семью, хотя там четверо малолетних детей. Дети живут без света и еды, в доме сыро;
3. В Келесском районе девочка, родившая ребенка в 13 лет в результате изнасилования, с начала года не ходит в школу. Заместитель директора школы, несмотря на осведомленность о ситуации, не принял никаких мер и не передал дело в комиссию по делам несовершеннолетних.
По словам Закиевой, комиссия по делам несовершеннолетних не во всех районах исполняет свою функцию. Например, в Отырарском районе на учете полиции стоят 36 семей, но ни один случай не рассматривался на комиссии, плана помощи и работы с семьей нет. В других районах в основном выписывают предупреждения, без плана помощи и работе с семьей.
Также омбудсмен добавила, что они посетили 82 учреждения, в том числе интернаты, спортивные учреждения, вечерние школы и другие. Из примеров:
1. В специализированной школе-интернате искусств имени Б. Отепа, например на 200 детей три душа, и чтобы успеть принять душ детям приходится вставать в четыреутра, и в целом недопустимые условия.
2. Также в школе-интернате № 6 основной средней школы Саранского района, в лицее-интернате № 4 имени Жанибекова в Отырарском районе, в школе-интернате № 57 имени А. Жангелдина в Келесском районе, интернате имени Ерубаева условия проживания детей ужасные. Закиевой в ходе разговора ученики одного из этих интернатов сказали, что они не доедают. После проверок дети писали ей, что в их учреждениях никогда не бывает туалетной бумаги и мыла, их ставят только перед проверками, а после — убирают.
3. В МСУ для детей с особенными потребностями в Тасарыке, где живут в том числе дети сироты и ОБПР, улучшилось качество реабилитации создана правильная здоровье-развивающая среда после обучения в 2021 году центром «Кенес». Однако, как выяснилось, в школе при МСУ детей обучают формально, хотя 90% из них — с сохранным интеллектом. Что является прямым нарушением прав ребенка.
«Отдельно остановилась на уличных туалетах. В министерство просвещения область, стоит отметить, как и многие другие регионы, отчитывается о том, что в учреждениях не осталось ни одного надворного туалета. Реальная картина показывает, что практически в каждой школе и интернате дети пользуются только надворными туалетами, которые находятся в ужасном состоянии. Ключи от внутреннего туалета у директора, и как сказали дети, пользоваться им можно только с его разрешения. Ясно, что данная проблема связана с водой, канализацией, но важно открыто показывать реальную картину и проблемы из-за которых этот вопрос не решается. Мы озвучили опыт других регионов по решениею проблемы с туалетами», — добавила омбудсмен.
Кроме того, она отметила, что был выявлен ряд нарушений после проведения отдельного мониторинга столовых.